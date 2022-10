Freiwillige pflegen die Bäume am Baarer Elendweg

Tatkräftig packten die Kinder der Grundschule Baar mit an, als es um die Ersatzpflanzung am Feldweg in Richtung Maria im Elend ging. Matthias Schlicker (rechts im Bild) initiierte einst die Bepflanzung und kümmert sich mit Ehrenamtlichen nun um die Pflege.

Foto: Stefanie Brand