Freizeitparadies an der Kleinen Paar: Ein großes Abenteuer für Kinder

Strahlend schöner Sonnenschein, Wasser, Steine, Matsch und Kies – das lässt Kinderherzen aktuell in Baar höher schlagen. Denn vor dem Baarer Ortsteil Heimpersdorf ist ein Ort entstanden, der wie gemacht dafür ist, um in den Ferien ein Abenteuer in der Natur zu erleben. Hier, an der Kleinen Paar kurz vor der Ortsteinfahrt nach Heimpersdorf, wurde jüngst etwas an dem Baarer Gewässer unternommen – und eine von vier Anlaufstellen im Ort geschaffen, die aktuell für Freizeitspaß sorgt.

Stefanie Brand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heimpersdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis