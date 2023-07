Friedhofsmauer in Oberbaar soll nun saniert werden

Plus Die Friedhofsmauer in Oberbaar ist seit Langem sanierungsbedürftig. Nun soll eine Sanierung erfolgen. Auch der Gehweg neben der Mauer ist ein Thema im Gemeinderat.

Die Friedhofsmauer am Oberbaarer Friedhof soll saniert werden. Auf diese Nachricht seitens der Kirchenstiftung St. Laurentius hatte manches Gemeinderatsmitglied seit Langem gewartet. Die Friedhofsmauer weist diverse Risse auf, der Putz bröckelt ab, im Sockelbereich sind Ziegel feucht.

Welche Arbeiten erforderlich sind, erläuterte die Kirchenstiftung so: Zunächst müsse der Putz entfernt werden. Dabei sollen offene Fugen und Flanken geschlossen und ausgebrochene Fehlstellen ausgeglichen werden. Die obere Steinreihe soll aufgemauert und verfestigt werden. Für die Blechbefestigung soll ein Betonkranz hergestellt werden.