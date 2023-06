Baar

vor 1 Min.

In Baar soll es Streuobst für alle geben

Die Gemeinde Baar will sich am Förderprogramm "Streuobst für alle" beteiligen. Auch Apfelbäume können gepflanzt werden.

Plus Die Gemeinde Baar will sich an einem Förderprogramm für die Pflanzung von Obstbäumen beteiligen. Auch ein Wassertretplatz soll entstehen.

Von Stefanie Brand Artikel anhören Shape

Zwei Ideen rund um das Naturerlebnis in Baar waren Thema in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend: Eine Streuobstwiese soll geschaffen und ein Wassertretplatz angelegt werden.

Einstimmig beschlossen die Räte, sich am Förderprogramm „Streuobst für alle“ zu beteiligen. Das Amt für Ländliche Entwicklung hat das Programm aufgelegt, das die Refinanzierung von alten Obstbaumsorten ermöglicht. Pro Baum beträgt die maximale Förderung 45 Euro. Die Bäume können dann an Privatpersonen weitergegeben werden. Interessierte Bürgerinnen und Bürger, die einen Obstbaum pflanzen möchten, können das dafür erstellte Formular ausfüllen, das online zur Verfügung steht. Für Pflanzung und Pflege ist dann der künftige Obstbaumbesitzer verantwortlich. Mindestens zehn Bäume müssen im Gemeindegebiet gepflanzt werden, um eine Förderung zu erhalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen