Moskitos-Festival: 150 Bands haben sich für Baar beworben

Stefan Karges und Matthias Schlicker haben das zweite Moskitos-Festivals vorbereitet und zeigen sich stolz auf ihre Musikauswahl. Die Mitglieder des Ortsvereins ESC Moskitos Baar e.V. sind mit dafür zuständig, welche Klänge am Samstag, 9. November, im Baar ertönen. Die Gäste erwartet bereits ab 14 Uhr ein Mix aus Rock, Heavy Metal, Rap und Punk bis hin zu Ska – doch wie bekommt man eigentlich gleich sechs Bands nach Baar?

Karges und Schlicker sind selbst Festivalgänger, merken sich, was ihnen gefällt und haben Bands gebeten, ein Angebot zu schicken. Zudem sind knapp 150 Bewerbungen von Bands in Baar eingegangen, denn dass die Moskitos-Festival-Premiere im vergangenen Jahr ein voller Erfolg war, hat sich in der Szene herumgesprochen. „Für bestimmte Musikrichtungen gibt es nur wenig Möglichkeiten, um auf der Bühne zu stehen“, erklärt Schlicker. Gerade auf dem Land. Zehn Personen aus der Moskitos-Vereinsriege haben schließlich die finale Auswahl getroffen. Und sie sind dabei:

Beim Moskitos-Festival spielen auch zwei heimische Bands

Sattler Ähmsi steht mit „boarischem“ Rap auf der Bühne. Scarlett Fall, der zweite regionale Act, der bereits im Vorjahr dabei war, wird am 9. November wieder spielen. Die Bands aus Baar und Holzheim sind die regionale „Basis“ des Moskitos-Festivals, verraten die Organisatoren. Die Münchner Band Lester bietet mit einem Mix aus Punkrock, Indie und den Emo-Klängen der 90er-Jahre deutschsprachigen Sound. Die Augsburger Band Xarise, die sich mit Metalcore bei Festivalfans längst einen Namen gemacht, hat sich ebenfalls einen Platz auf der Baarer Bühne gesichert.

Die bekanntesten Acts sind Le Eine aus Italien, die bereits bei Auftritten in Italien, Deutschland, Österreich und der Schweiz ihre Fans mit Ska-Punk begeistern konnten. Dabei beeindruckt das Publikum auch der musikalische Mix mit Trompete, Saxofon und Gitarre. Der zweite, große, bekannte Act sind Steelpreacher. Die vier „Old School Metaller“, wie sich die Musiker aus Koblenz bezeichnen, verorten sich musikalisch zwischen AC/DC, Motörhead, W.A.S.P., Saxon und Accept. Erst in diesem Jahr spielten sie als Vorbild von Blind Guardian und standen bereits mit Musikgrößen wie In Extremo, Sodom, Destruction, Rage, Demon, Piledriver, Steel Prophet und Bullet auf der Bühne.

Icon Vergrößern Le Eine aus Italien hat das Publikum bereits in Italien, Deutschland, Österreich und der Schweiz begeistert. Am 9. November kommen sie nach Baar. Foto: copyright Le Eine Icon Schließen Schließen Le Eine aus Italien hat das Publikum bereits in Italien, Deutschland, Österreich und der Schweiz begeistert. Am 9. November kommen sie nach Baar. Foto: copyright Le Eine

Das Anwerben der Bands sei ein großer Aufwand, verraten Karges und Schlicker. Sie präsentieren dann ihre Auswahl dem Verein. Dazu müssen die Stücke der Bands am besten live gehört werden. Der Musikstil muss zum Moskitos-Festival passen – und die Gage zum Budget, das sich der Verein gesteckt hat. Ausgelegt sei das Festival für 500 Personen so, dass sich die Musiker ihre Gage quasi über ihre Auftritte erspielen. So sollen sich auch die damit in Verbindung stehenden Auflagen bewältigen lassen. Einen kleinen Puffer hat der Verein über den Essens- und Getränkeverkauf. „Doch ein finanzielles Risiko bleibt immer“, erklären die Organisatoren. Das Festival sei kein Selbstläufer.

Moskitos-Macher werben auf Festivals für ihre Veranstaltung

Deswegen haben sie viel in die Werbung gesteckt, selbst auf Festivals für „Moskitos“ geworben, das heuer aller Voraussicht nach nicht zum letzten Mal stattfindet. „Bereits jetzt liegen uns Bewerbungen von Bands für 2025 vor“, verraten Karges und Schlicker. Auf Festivals sei die Community Zug um Zug gewachsen – und das sorgt nun auch dafür, dass für das Moskitos-Festivals 60 Helferinnen und Helfer zugesagt haben. Klar sind Mitglieder des Ortsvereins unter ihnen, doch auch andere haben zugesagt – „wie beispielsweise unser Busfahrer, der uns zum AC/DC-Konzert gefahren hat und nun beim Moskitos-Festival als Ordner aktiv wird“, verrät Schlicker.

Und was können diejenigen erwarten, die bereits im vergangenen Jahr mitgefeiert haben? „Wir haben ein bisschen mehr draufgelegt“, sagen die Organisatoren und meinen damit – etwas mehr an Bands, an Gagen, an Technik und Gestaltung: „Wir wachsen mit unserem Ruf und dem Bekanntheitsgrad des Festivals.“

Info: Das Moskitos-Festival startet am 9. November um 14 Uhr in der Mehrzweckhalle in Baar. Zum Auftakt spielt die Blaskapelle Baar. Ab Mitternacht gibt es eine Aftershowparty mit DJ Maximilian Grahl von Ries Beatz. Laufacts wie etwa Andreas Kalb aus Augsburg mit seiner Klampfe sorgen für spontane Unterhaltung. Tickets gibt es für 23 Euro im Vorverkauf per Mail an escmoskitosbaar@gmail.com oder im Backshop Kandler in Baar. Restkarten werden an der Abendkasse für 30 Euro verkauft.