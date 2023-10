Baar

vor 34 Min.

Neues Personal in Kitas erhält in Baar zukünftig mehr Geld

Plus Im Gemeinderat in Baar stehen die Kitas auf der Tagesordnung: Es geht um Vandalismus, Einstiegsprämien und die Bedarfsplanung.

Von Stefanie Brand Artikel anhören Shape

Eine eingetretene Tür an einer selbst gebauten Hütte der Weinbergstrolche und kaputte Waldwerke sind die traurige Bilanz von Vandalismus am Baarer Waldkindergarten. Diese Tatsache brachte Baars Bürgermeister Roman Pekis voller Unverständnis in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend vor und verkündete auch: "Es gibt einen Verdacht." Zwei bis drei Jungs wurden in der Nähe des Waldkindergartens im fraglichen Zeitraum gesehen. Jetzt wird Pekis das Gespräch mit den möglichen Tätern suchen und appellierte auch an die Bevölkerung: Wer in der Nähe des Waldkindergartens spazieren geht, möge die Augen aufhalten.

Baar zahlt monatliche Arbeitsmarktzulage für Kita-Personal

Erfreulichere Nachrichten aus dem Bereich der Kinderbetreuung gibt es für das Personal in der Mini-Kita Sonnenkäfer und im Waldkindergarten Weinbergstrolche, wie Pekis – nach Wegfall der Geheimhaltungsgründe – aus der nicht öffentlichen Septembersitzung berichten konnte. Ab dem 1. Oktober erhalten alle bereits beschäftigten Mitarbeitenden sowie neu eingestelltes Personal in den gemeindeeigenen Kindertageseinrichtungen eine monatliche Arbeitsmarktzulage in Höhe von 150 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen