Pläne für weitere Windräder im Gebiet "Brand" schreiten voran

Plus Fünf Windräder sollen im Gebiet "Brand" entstehen. Die Unterlagen für drei davon sind nun in Baar eingetroffen. Die Gemeinde könnte finanziell von den Anlagen profitieren.

Im Gebiet "Brand", nördlich der Staatsstraße ST2045, schreiten die Planungen für weitere Windkraftanlagen voran. Im Zuge der Beteiligung öffentlicher Träger und Nachbargemeinden flatterten in Baar nun die Unterlagen für drei Windräder auf Münsterer Flur (Landkreis Donau-Ries) ein. Der Baarer Gemeinderat hatte gegen den Bebauungsplan und die dazugehörige Änderung des Flächennutzungsplans keine Einwände.

Das Gremium bat aber auf Initiative von Josef Reiter darum, auch weiterhin informiert zu werden. Stefan Wolf von der Verwaltungsgemeinschaft Pöttmes erklärte, es handle sich bei diesen Beschlüssen um die Windräder auf Münsterer Flur. Zwei weitere Windräder, die auf Holzheimer Flur (ebenfalls Landkreis Donau-Ries) entstehen sollen, werden folgen. Auch ein klassischer Bauantrag der Betreiberfirma Uhl, der dann alle fünf Windräder umfasst, sollte bald eintreffen.