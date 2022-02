Polizei meldet eine Unfallflucht aus Baar

In der Nacht auf der Samstag wird wohl beim Rangieren mit einem Fahrzeug in Baar ein Zaun beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Unfall.

Eine Unfallflucht hat sich in der Nacht auf Samstag in Baar ereignet, wie die Aichacher Polizei berichtet. In der Zeit von Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 8.30 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug gegen einen Zaun in der Groß-von-Trockau-Straße. Die Polizei vermutet, dass das beim rückwärts Rangieren passiert sei. Es entstand Sachschaden.

Polizei sucht Hinweise zu der Unfallflucht

Der Unfallfahrer oder die Unfallfahrerin flüchtete, ohne den gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizeiinspektion Aichach bittet unter Telefon 08251/8989-11 um sachdienliche Hinweise. (bac)