Firma Uhl will drei Windräder im Waldgebiet Brand bei Baar bauen

Plus Die Firma Uhl will drei Windräder im Waldgebiet Brand zwischen Baar, Thierhaupten, Holzheim und Münster bauen. Die Windkraft sorgte in der Region schon früher für Zündstoff.

Von Stefanie Brand

Die Firma Uhl plant, im Waldgebiet Brand zwischen den Gemeinden Baar, Thierhaupten (Landkreis Augsburg), Holzheim und Münster (Donau-Ries) drei weitere Windräder zu bauen. Das Thema hat in der Region viel Konfliktpotenzial. Bestehende Windräder am Baarer Berg und bei Holzheim in unmittelbarer Nähe waren und sind bei den Anwohnerinnen und Anwohnern teils stark umstritten.

