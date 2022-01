Baar

vor 20 Min.

Träger für den neuen Baarer Waldkindergarten steht fest

Plus Wie geht es bei den Vorbereitungen für den neuen Baarer Waldkindergarten voran? Und wer wird Träger der Einrichtung? Um diese Fragen ging es im Baarer Gemeinderat.

Von Stefanie Brand

Um den neuen Waldkindergarten in Baar ging es in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend. Am Ende des öffentlichen Teils der Sitzung gab Bürgermeister Roman Pekis den neuen Träger bekannt.

