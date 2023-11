Baar

vor 21 Min.

Unbekannter fährt Lichtmast in Unterbaar an und flüchtet

Artikel anhören Shape

Ein Unbekannter fährt in Unterbaar an der Kellerbreite einen Lichtmast an. Er hinterlässt einen Schaden in vierstelliger Höhe und flüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Baarer Ortsteil Unterbaar hat eine unbekannte Person einen Lichtmast angefahren. Anschließend flüchtete sie in südliche Richtung, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 8 Uhr an der Kellerbreite. Polizei bittet um Hinweise auf Verursacher eines Unfalls in Unterbaar Der Sachschaden liegt laut Polizeiinspektion Aichach im niedrigen vierstelligen Bereich. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-0. (nsi)

Themen folgen