Baar

vor 17 Min.

Vier Tage Ausnahmezustand: Positive Bilanz nach Baarer Brauereifest

Auch am Samstagabend wurde im Festzelt ausgelassen gefeiert.

Plus Beim Brauereifest in Baar herrscht vier Tage lang großer Andrang. Vor allem das Weizenzelt ist fast durchgehend belagert. Der Maibaumwettbewerb kommt gut an.

Von Inge von Wenczowski

Wohl über 10.000 Besucher und Besucherinnen genossen die Stimmung auf dem Brauereifest in Baar von Donnerstag bis Sonntag. Die Veranstaltung hat über die Jahre nichts von ihrer Anziehungskraft eingebüßt. Das Wetter spielte mit und so zog Brauereichef Franz Freiherr Groß von Trockau eine positive Bilanz.

28 Bilder So wurde beim Brauereifest in Baar am Samstagabend gefeiert Foto: Inge von Wenczowski

Das Festzelt war an allen Tagen zum Bersten voll. Überall auf dem Festgelände tummelten sich fröhlich feiernde Menschen. Nach dem gut besuchten Auftakt am Donnerstag ließen sich die Gäste gemütlich nieder und wurden von der Blaskapelle Baar unterhalten. Unzählige frische Hendl, Spareribs und sonstige Speisen brachten die Bedienungen zu den Gästen.

