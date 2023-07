Was wird aus dem Gehweg entlang der Friedhofsmauer?

Von der Sanierung der Friedhofsmauer in Baar hängt ab, wie es mit dem Gehweg weitergeht. Noch sind viele Fragen nicht geklärt.

Anknüpfend an die Juni-Sitzung des Gemeinderats Baar informierte Stefan Wolf das Gremium in seiner letzten Sitzung kurz und knapp über die Sanierung der Friedhofsmauer, die auch Arbeiten für die Gemeinde Baar mit sich bringen wird. Ob der bisherige Gehweg wiederhergestellt wird oder ob der Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche zugeschlagen und die Eingangsbereiche lediglich barrierefreie Zugänge erhalten werden, hänge mitunter davon ab, was im Untergrund zum Vorschein kommt, wenn der Gehweg neben der Friedhofsmauer geöffnet wird.

Florian Ruisinger, der als Zuhörer an der Sitzung teilnahm, erhielt Rederecht und erklärte in seiner Funktion als Kirchenpfleger, dass sehr wohl ein Fundament unter der Mauer sei. Ein entsprechender Plan liege vor. "Ich wünsche es euch, dass es so ist", erklärte Wolf gegenüber Florian Ruisinger, machte aber keinen Hehl aus seinen Zweifeln. Wolf erklärte: "Erst wenn der Gehweg weg ist, werden wir sehen, was wir brauchen." Platz für einen Gehweg mit 1,50 oder 1,80 Meter Breite sei ohnehin nicht; ein Hochboard mit 50 Zentimeter Tiefe zum Schutz der Mauer sei platzmäßig denkbar. Saniert werden soll die Friedhofsmauer im ersten Bauabschnitt von der Sakristei bis zum Leichenhaus. Ein zweiter Bauabschnitt müsse dann folgen.

Schulsanierung in Baar läuft überwiegend termingerecht

Zudem gab es im Gemeinderat auf Nachfrage von Johanna Ruisinger Informationen darüber, wie es um die Bauarbeiten in der Schule steht. Peter Fesenmeir vom Bauamt erklärte, dass die drei für die Schulklassen benötigten Räume termingerecht fertiggestellt werden können. Ein weiteres Klassenzimmer könnte – so der aktuelle Stand – noch zwei bis drei Wochen länger dauern bis es wieder bezugsfertig ist. Erst in der Juni-Sitzung wurde der Auftrag für die Malerarbeiten in Höhe von gut 25.000 Euro an den Malerfachbetrieb Hartwig aus Pöttmes vergeben. Die Bodenbelagsarbeiten übernimmt die Firma Martin Gadletz für einen Angebotspreis von rund 10.000 Euro und die Umzugsarbeiten wird die Schreinerei Ruisinger aus Baar für gut 26.000 Euro übernehmen. Die Nachträge zu Fenster-, Tür- und Sonnenschutzarbeiten wurden genehmigt. Die Mehr- und Minderkosten hielten sich am Ende die Waage.

