Baar

vor 17 Min.

Wassertretplatz und Sitzbänke für Bürger sollen Baar aufwerten

Hinter der Baarer Grundschule soll ein Wassertretplatz an der Kleinen Paar entstehen. Er soll Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, am Bach zu verweilen.

Von Stefanie Brand

Der geplante Wassertretplatz kann nun doch an der Kleinen Paar nahe der Baarer Grundschule verwirklicht werden. Anfang Juni sprach sich der Gemeinderat grundsätzlich für den Wassertretplatz aus. Nachdem Florian Beutlrock aus Lehrersicht davor gewarnt hatte, den Platz nahe der Schule zu errichten, schien dieser Ort zunächst passé. Doch am Donnerstag berichtete Baars Bürgermeister Roman Pekis von Gesprächen mit dem Rektor der Schule, den Lehrerinnen und der Mittagsbetreuung. Dabei zeigte sich: Die Verantwortlichen in der Schule würden den Wassertretplatz als Bereicherung sehen.

Sie wünschten sich lediglich eine Bepflanzung als optische Abgrenzung. Verfolgt wird nun die ursprüngliche Idee: Die unterste Reihe der Steinquader wird ins Ufer eingebaut, die oberen Reihen in die Böschung eingegraben. Da dadurch das Bachbett breiter wird, werden in die Bachmitte zum Ausgleich Steinquader eingebracht. Der Einbau soll so erfolgen, dass der Abfluss nicht verschlechtert wird. Außerdem wird die Sohle mit Kies aufgefüllt.

