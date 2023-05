Weihbischof kommt zur Soldaten- und Kriegerwallfahrt

Bereits zum vierten Mal zelebriert Anton Losinger den Festgottesdienst bei der Wallfahrt nach Maria im Elend bei Baar. 82 Vereine werden erwartet.

Letzter Sonntag im Marienmonat Mai: Das ist traditionell der Termin für die Soldaten- und Kriegerwallfahrt nach Maria im Elend. In diesem Jahr weicht der Kameraden- und Soldatenverein Baar als Veranstalter von diesem Rhythmus ab. Das Gedenken an die verstorbenen Kameradinnen und Kameraden sowie die Bitte um den Frieden in der Welt findet einen Tag später statt, weil aufgrund des Pfingstfestes am Wochenende auch der Montag noch ein Feiertag ist.

Seit einigen Jahren wurde vereinzelt die Sorge formuliert, ob und wie lange diese Wallfahrt noch fortgeführt werden würde. Schließlich beklagen viele teilnehmende Vereine einen beträchtlichen Verlust an Mitgliedern. Dieser Trend ist auch im Vorfeld der 64. Wallfahrt nicht zu übersehen.

Weniger Vereine kommen nach Baar

War es noch vor einigen Jahren Standard, dass sich an die 100 Vereine aus der näheren und weiteren Umgebung zu diesem Anlass versammelten und dann in drei Zügen von der Mehrzweckhalle in Baar aus Richtung Süden zur Wallfahrtskirche Maria im Elend am Waldrand zogen, so sind es diesmal lediglich 82 Vereine, die auf zwei Züge aufgeteilt werden. Nur wer sich bis Mitte Mai angemeldet hat, steht auf der Liste verzeichnet. Dass nun die Zahl der Gläubigen, die sich auf die kurze Pilgerreise begeben, kleiner geworden ist, das dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass die Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 diese Wallfahrt verhindert hat.

Den ersten Zug, der um 9 Uhr losmarschiert, führt Robert Beutlrock an, die Musikkapelle Osterbuch wird unter anderem von den Ehrengästen begleitet werden. An der Spitze des zweiten Zugs wird Edgar Riesinger zusammen mit der Blaskapelle Ellgau zu sehen sein.

Zwei Kapellen gestalten den Festgottesdienst

Die beiden Kapellen werden danach auch den Festgottesdienst musikalisch gestaltet. Er wird zelebriert von Anton Losinger, der auch predigen wird. Der Weihbischof aus Augsburg hat dieses Amt bereits zum vierten Mal nach 2004, 2007 und 2009 übernommen. Am Schluss der Messfeier wird Otmar Krumpholz aus Thierhaupten zu Wort kommen; er fungiert seit einem Jahr als Präsident der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung.

Viele Jahre lang hatte sich Josef Neff als Vorsitzender des Kameraden- und Soldatenvereins Baar e. V. um diese Wallfahrt verdient gemacht. Danach übernahm der damalige Baarer Bürgermeister Leonhard Kandler kommissarisch dieses Amt, das seit 2019 Franz Ruisinger innehat.