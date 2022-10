Baar

vor 3 Min.

Zoff im Baarer Gemeinderat um Bäume am Elendweg

Rückblick auf die Pflanzaktion am Elendweg 2020: Thomas Ruisinger (links), Tom Wenzel (Mitte) und Sven Beutlrock (rechts) spendeten für die Bäume und legten auch selbst Hand an.

Plus Ein Eigentümer von Äckern moniert, dass die Bäume die Bewirtschaftung seiner Flächen erschweren. Die Mehrheit im Gemeinderat lehnt aber eine Fällung ab.

Von Stefanie Brand Artikel anhören Shape

Im Oktober 2020 fand eine Baumpflanzaktion am Feldweg in Richtung Maria im Elend statt, die nun gleich zweimal wieder in den Blick rückte. Am Samstag fand – ziemlich genau zwei Jahre später – der erste Baarer Elendwegtag statt, an dem im Zuge einer Gemeinschaftsaktion das Pflanzwerk gehegt und gepflegt wurde. Doch es gibt um die Bäume auch Zoff – und der wurde in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend ausgetragen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .