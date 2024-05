Baar

Zur Kameradenwallfahrt in Baar kommen Menschen aus der ganzen Region

Plus Hunderte Menschen feiern in Maria Elend bei Baar einen besonderen Gedenktag. Pfarrer Reinfried Rimmel bringt in seiner Predigt die Zuhörer zum Lachen.

Von Claus Braun

Bei weiß-blauem Bilderbuchwetter fand am Sonntag die 65. Kameraden- und Soldatenwallfahrt in der Kapelle Maria im Elend im Wald bei Baar statt. 80 Kameradenvereine mit Fahnenabordnungen aus der gesamten Region und drei Musikkapellen bildeten den Rahmen zu dieser traditionellen Gedenkveranstaltung gegen das Vergessen, für die Erinnerung an Gefallene und Vermisste und für das Einstehen für Frieden auf der gesamten Welt.

Mit einem Sternmarsch zogen die 80 gemeldeten Kameraden- und Soldatenvereine aus der ganzen Region mit ihren Fahnenabordnungen und Mitgliedern zur Wallfahrtskapelle Maria im Elend bei Baar. Foto: Claus Braun

Nach ihrem morgendlichen Treffen in Baar, wo Weißwürste angeboten wurden, machten sich die Vereine in einem Sternmarsch auf zur Wallfahrtskapelle. Dort warteten viele Gläubige und richteten ihre Blicke zum extra aufgebauten Außenaltar auf der Westseite des kleinen Kirchleins.

