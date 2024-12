Betrunkener (53) gerät mit gefälschtem Führerschein in Polizeikontrolle

Betrunken und mit einem gefälschten Führerschein ist ein 53-Jähriger in der Nacht zum Sonntag in Aindling in eine Polizeikontrolle geraten. Die Beamten zogen ihn aus dem Verkehr.

Die Einsatzkräfte der Aichacher Polizei kontrollierten den 53-Jährigen kurz nach 1 Uhr. Sie stellten bei ihm deutlichen Alkoholgeruch und alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest. Außerdem zeigte der Mann eine ausländische Fahrerlaubnis vor, bei der es sich laut Polizei augenscheinlich um eine Fälschung handelte. Die deutsche Fahrerlaubnis war dem Mann bereits vor Jahren entzogen worden.

Die Polizei ließ den 53-Jährigen nicht mehr weiterfahren und veranlasste eine Blutentnahme. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt. (AZ)