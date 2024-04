Bier en "Maß": Hier können im Bierzeltmonat Mai die Krüge gestemmt werden

Sechs Feste im Kreisnorden kommen im feuchtfröhlichen Mai mit einem Bierzelt daher. Was wird wo gefeiert? Wir geben einen Überblick.

Schüttelt die Dirndl aus und zieht die Lederhosen an: Ob Jubiläen, Brauereifest oder neues Feuerwehrhaus, der Mai bläst zum großen Bierzeltmarathon im Norden des Wittelsbacher Landes. Von Baar bis Sielenbach und von Aindling bis Kühbach, kein Wochenende muss dieses Jahr ohne Bierzelt auskommen und verwandelt den Mai in den Bierzeltmonat. Ihren Anteil daran haben unter anderem ein Burschenverein und zwei Brauereien, die sich auf den Mai freuen – und mit Tausenden Besuchern rechnen.

Los geht es direkt am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, in Sielenbach. Der hiesige Katholische Burschenverein feiert fünf Tage lang bis einschließlich 5. Mai sein 100-jähriges Bestehen – und zieht mit großem Engagement auf die Vorbereitungszielgerade ein. "Wir sind ein großer Verein mit vielen motivierten jungen Leuten", sagt Vereinsvorsitzender Kilian Breitsameter. Diese ließen sich etwas ganz Besonderes einfallen: Für die Festwoche drehten die Sielenbacher Burschen ein Werbevideo im Stile einer amerikanischen Biermarkenwerbung – Flugzeugaufnahmen inklusive.

Vielleicht 8000 bis 9000 Leute kommen über die Tage verteilt nach Sielenbach, schätzt Breitsameter. Bei aller Vorfreude gibt es aber noch ein kleines Fragezeichen: "Das mit dem Wetter ist immer so eine Sache." Auf der fünftägigen 100-Jahr-Feier zahlen Gäste in Sielenbach 9,60 Euro für die Maß Festbier. "Wir hätten es gerne ein bisschen günstiger gehabt, aber die Kosten sind schon immens", erklärt der Vereinsvorsitzende. Der Erlös soll zudem im Anschluss an das Fest in einen Ausflug für alle Helfer fließen. Und ein Hundertjähriges finde eben nicht jedes Jahr statt, sagt Breitsameter.

Bierzelte in Aichach-Friedberg: Maßpreis schwankt dieses Jahr zwischen 8,50 und 9,60 Euro

Beliefert wird das Fest von der Brauerei Kühbach, wo eine Woche später ebenfalls Bier in Massen und in Maßen ausgeschenkt wird. Vom 9. bis 12. Mai findet das große Brauereifest statt, vom Vatertag bis zum Muttertag. Brauereichef Umberto Freiherr von Beck-Peccoz freut sich: "Es werden vier Tage absoluter Wahnsinn." 8,50 Euro soll die Maß Festbier kosten: "Wir wollen ja nicht spechten, wir wollen feiern."

Das wollen sie aber nicht nur in Kühbach. Für die Beck-Peccoz'sche Brauerei geht es im Frühling Schlag auf Schlag. Sie beliefert nicht nur die 100-Jahr-Feier des Burschenvereins in Sielenbach, sondern auch das "Gemhofa Bierzelt" in Gebenhofen vom 24. bis 26. Mai sowie 29. und 30. Mai. Danach folgt das Volksfest in Pöttmes vom 30. Mai bis 2. Juni. Abseits des Landkreisnordens beliefert die Kühbacher Brauerei zudem das Volksfest in Mering (25. bis 29. April). Zeitgleich zur Burschenverein-Feier steigt zudem das Schrobenhausener Volksfest (2. bis 6. Mai).

Auch in Aindling, Gebenhofen und Pöttmes wird 2024 groß gefeiert

"Man kann schon sagen: Das ist der verrückteste Mai, den wir jemals hatten", sagt der Kühbacher Brauereichef. Beim eigenen Brauereifest wird das Geschehen durch ein gesondertes Weizenzelt, einen Außenbereich und eine vergrößerte Bar entzerrt. "Man kann dem Gedränge gut aus dem Weg gehen", sagt Beck-Peccoz. Das ist angesichts der erwarteten Gästezahlen auch dringend nötig: "Ich sage immer: Das sind meine 20.000 besten Freunde, die mich besuchen."

Nach dem Brauereifest bedeutet im Norden des Wittelsbacher Landes aber auch vor dem Brauereifest: Seit jeher richtet die Unterbaarer Brauerei am Pfingstwochenende ihr Fest aus. Der Geschäftsführer der Schlossbrauerei Unterbaar, Franz Freiherr Groß von Trockau, blickt voller Vorfreude auf den Ausnahmezustand, der den Baarer Ortsteil vom 16. bis 19. Mai erfasst: "Das ist schon immer ein Besuchermagnet. Wenn über die Tage 12.000 Leute kommen, wäre das schon bombig."

Vorsitzender des Sielenbacher Burschenvereins: "Der Mai wird unser Monat"

Der Unterbaarer Fest-Höhepunkt steht am Samstag, 18. Mai, an: die Maibaumprämierung. "Das Ganze ist zur Unterstützung der bayerischen Maibaumtradition gedacht", erklärt Groß von Trockau. Alle Gewinner werden dafür zum Fest eingeladen, erfahren aber erst vor Ort, welchen Platz sie belegt und wie viel Freibier sie gewonnen haben. Für alle "normalen" Besucher kostet die Maß Baarer Festbier in diesem Jahr 9,30 Euro – im vergangenen Jahr waren es noch 8,50 Euro.

Weil vom 31. Mai bis 2. Juni außerdem die Freiwillige Feuerwehr Aindling ihr 150-jähriges Bestehen feiert und ihr neues Feuerwehrhaus einweiht, wird der Mai noch vollgepackter. Die Veranstalter treibt die Bierzeltkonkurrenz aber nicht groß um. Für Groß von Trockau sind die Termine um das Unterbaarer Brauereifest herum "Standardtermine" im Kalender: "Das würde ich jetzt auch nicht fürchten." Der Sielenbacher Burschenvereinsvorsitzende Kilian Breitsameter ist sich sicher: "Der Mai wird unser Monat." Breitsameter fügt aber hinzu: "Wir wünschen allen anderen Festen im Mai gutes Gelingen.