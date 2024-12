Adventszauber in Schloss Blumenthal: Ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie

Der Fokus lag auf der Kreativität. Beim Adventszauber in Schloss Blumenthal (Aichach) konnten am Wochenende Erwachsene und Kinder in verschiedenen Workshops unter anderem Adventskränze basteln, ein „Auge der Göttin“ formen oder Kerzen ziehen. Für Unterhaltung sorgten das Marionetten- und das Bauchladentheater. Wer wollte, konnte am Samstag und Sonntag beim Waldbaden wohltuende 15 Minuten im Wald verbringen.

