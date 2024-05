Autofahrerin verwechselt Pedale: Ab durch die Hecke

Beim Einparken am Waldfriedhof tritt eine 74-jährige Autofahrerin versehentlich aufs Gas und fährt durch eine Gartenhecke. Erst die Hausmauer stoppt das Auto.

Eine 74-jährige Autofahrerin hat am Freitag in Dachau vermutlich Gas und Bremse verwechselt und deshalb einen Unfall gebaut.

Wie die Polizei berichtet, wollte die Seniorin gegen 16.30 Uhr in der Prälat-Pfanzelt-Straße am Waldfriedhof einparken. Anstatt zu bremsen, trat sie aber vermutlich auf das Gaspedal, so die Polizei. Die Frau fuhr deshalb frontal über den Gehweg, dann durch die angrenzende Hecke eines Gartens und kam schließlich an der Hausmauer zum Stehen.

Die Fahrerin bleibt bei dem Unfall in Dachau unverletzt