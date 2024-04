Dachau

vor 17 Min.

Betrunkener Mann geht in Dachau auf Polizisten los

Ein 31-Jähriger geht am Montagabend in Dachau auf zwei Polizisten los. Selbst fixiert im Krankenhausbett bleibt er aggressiv.

In ihrer Freizeit stoßen am Montagabend zwei Polizisten in Dachau auf eine Person, die in einer Bushaltestelle liegt. Diese greift die beiden Männer an.

Ein 31-Jähriger aus Dachau hat am Montagabend mit einem Schlüssel in der geballten Faust zwei Polizisten angegriffen. Gegen 20.25 Uhr waren die beiden Angehörigen der Bereitschaftspolizei in ihrer Freizeit in der Theodor-Heuss-Straße in Dachau unterwegs. Dort entdeckten sie einen Mann, der laut Polizeibericht in hilflosem Zustand in einer Bushaltestelle lag. Die Beamten gaben sich als Polizisten zu erkennen und erkundigten sich nach dem Wohlbefinden des 31-Jährigen. Trat auf Polizisten ein: 31-Jähriger aus Dachau bereits mehrfach auffällig Dieser reagierte nach Angaben der Polizei aggressiv und schlug in Richtung eines der Polizisten. Die beiden Beamten brachten den Mann zu Boden und verständigten eine Streife der Polizei Dachau. Ein Alkoholtest ergab anschließend einen Wert von knapp 3,5 Promille. Aufgrund medizinischer Auffälligkeiten wurde der 31-Jährige schließlich in ein Krankenhaus gebracht, wo er aufgrund seiner anhaltenden Aggressivität fixiert werden musste. Laut Polizei leistete er dabei erheblichen Widerstand, trat mit den Füßen nach den Beamten und beleidigte sie fortwährend. Alle Beteiligten blieben unversehrt. Den bereits mehrfach in Erscheinung getretenen Mann erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung. (AZ)

Themen folgen