Dachauer Volksfest beschäftigt die Polizei

Auf dem Dachauer Volksfest und in dessen Nachgang kam es am Wochenende zu einigen Einsätzen für die Polizei. So kam es auf dem Volksfest am Samstag gegen 23 Uhr zu einer wechselseitigen Körperverletzung in der Warteschlange an einem Imbisstand. Hierbei gerieten ein 26-Jähriger und ein 25-Jähriger aneinander. Beide wurden leicht verletzt und waren laut Polizei auch nicht unerheblich alkoholisiert. Der Grund für die Auseinandersetzung ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Im Rahmen einer After-Volksfest-Party verhielt sich ein 26-jähriger Gast in der Nacht auf Samstag in einem Nachtlokal in der Augsburger Straße wohl sehr unflätig, weshalb er des Lokals verwiesen wurde. Dies passte dem betrunkenen Mann jedoch nicht, weshalb es zu einer Auseinandersetzung mit dem Sicherdienst und dem Inhaber kam. Der Inhaber erlitt mehrere Kratzer und eine blutende Wunde am Kopf zu.

26-Jähriger in Dachau tritt nach Polizeibeamten

Eine zufällig vorbeikommende Streife der Polizei Dachau wurde um Hilfe gebeten. Auch diese konnte der Gast nicht beruhigen, sodass ihm Handschellen angelegt werden mussten. Der 26- Jährige versuchte die Polizeibeamten zu beißen und nach Ihnen zu treten und beleidigte sie massiv. Der Mann war mit über 1,4 Promille stark alkoholisiert und stand zusätzlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Bei einer Durchsuchung wurde bei ihm Cannabis gefunden, wovon er vermutlich konsumiert hatte. In Anbetracht dessen wurde der Mann auf die Polizeiwache verbracht und dort eine Blutentnahme durchgeführt. Da sich der 26- Jährige hier jedoch auch nicht beruhigen ließ, wurde er in die Haftzelle gebracht. Neben dem Inhaber des Nachtlokals wurde mindestens ein Beamter leicht verletzt. Gegen den Mann wird nun wegen einer Vielzahl von Delikten strafrechtlich ermittelt.

Alkoholisiert oder unter Drogen mit dem E-Scooter unterwegs

Außerdem meldet die Polizei mehrere Verkehrsdelikte. In der Ludwig-Thoma-Straße wurde am Samstag gegen 0 Uhr ein 23-Jähriger auf einem E-Scooter gestoppt, der unter Alkohol- und Drogeneinwirkung stand. In der Schleißheimer Straße wurde gegen 2.45 Uhr ein 19-Jähriger Autofahrer mit rund 0,7 Promille angehalten. In der Pollnstraße wurde ein 34-Jähriger auf einem E-Scooter angehalten. Er war ebenfalls mit 0,7 Promille alkoholisiert.

In der Ludwig-Thoma-Straße wurde am Samstagabend gegen 23.15 Uhr ein 21-Jähriger mit drogentypischen Auffälligkeiten auf einem E-Scooter gestoppt, gegen 2.30 Uhr, ein 28-jähriger alkoholisierter E-Scooter-Fahrer. Das gilt laut Polizei auch für zwei andere E-Scooter-Fahrer, 29 und 34 Jahre alt, die gegen 1 Uhr in der Schleißheimer Straße unterwegs waren, und einen weiteren E-Scooter-Fahrer, der um 23.20 Uhr in der Martin-Huber-Straße angehalten wurde. Bei allen festgestellten Verkehrsteilnehmern wurde die Weiterfahrt unterbunden, Verfahren wurden eingeleitet.