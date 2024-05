Dachau

vor 1 Min.

Zimmer in Dachauer Obdachlosenunterkunft geht in Flammen auf

In der Nacht auf Donnerstag bricht in Dachau ein Feuer in einem Zimmer einer Obdachlosenunterkunft aus. Der Bewohner ist nicht anwesend, die Kripo ermittelt.

In einem Zimmer der Obdachlosenunterkunft am Kräutergarten in Dachau ist am Donnerstag aus noch nicht abschließend geklärten Gründen ein Brand entstanden. Nach Angaben der Polizei entdeckte ein Zimmernachbar kurz nach Mitternacht das Feuer in der Unterkunft und rief die Feuerwehr, die das Feuer schnell löschen konnte. Der betroffene Bewohner war nicht vor Ort, verletzt wurde niemand. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Nicht sachgemäß entsorgte Zigaretten könnte Ursache für Brand in Dachau sein Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Am Donnerstag durchgeführte Untersuchungen ergaben keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Laut Polizei dürften nach derzeitigem Sachstand mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht sachgemäß entsorgte Zigaretten zum Brandausbruch geführt haben. Die Ermittlungen dauern weiter an. (AZ)

Themen folgen