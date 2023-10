Dasing-Laimering

Steht die Nitrat-Messstelle in Laimering auf der Kippe?

Plus Laut Freie-Wähler-Politikern aus der Region hat der Umweltminister versprochen, den Längenmoosgraben aus dem Messstellennetz zu streichen. Offiziell ist das aber bisher nicht.

Von Marina Wagenpfeil

Seit langer Zeit wird die Nitrat-Messstelle am Längenmoosgraben bei Laimering (Gemeinde Dasing) von den Landwirtinnen und Landwirten in der Region kritisiert – und nun soll sie endlich wegkommen? Das haben zumindest Marc Sturm aus Griesbeckerzell, Stadtrat in Aichach und Spitzenkandidat der Freien Wähler für den Landtagswahlkampf, und Johann Häusler, Landtagsabgeordneter aus Wertingen ( Freie Wähler), in Aussicht gestellt. Mündlich habe der Umweltminister Thorsten Glauber ihnen bei einem Termin zugesagt, die Messstelle aus der Ausweisung von Nitrat-belasteten Gebieten herauszunehmen. Auf Nachfrage äußert sich das Umweltministerium zurückhaltend.

Umweltministerium: Messstelle wird derzeit geprüft

Das Wittelsbacher Land, das zum Grundwasserkörper GWK50 – genannt Vorlandmolasse Aichach – gehört, hat seit Langem mit hohen Nitratwerten im Grundwasser zu kämpfen und ist teilweise als rotes Gebiet ausgewiesen. Von fünf Messstellen, die bei der letzten Ausweisung Ende 2022 eingeflossen sind, liegen bei dreien die Nitratwerte im Grundwasser über den nach EU-Recht festgelegten Grenzen. In Hollenbach liegt er mit 110 Milligramm Nitrat pro Liter am höchsten (Mittelwert aus jährlichen Höchstwerten von 2018 bis 2021), gefolgt von Dasing (konkret: Längenmoosgraben) mit 99 Milligramm pro Liter und Ried mit 61 Milligramm pro Liter. Rot wird ein Gebiet dann, wenn dort mehr als 50 Milligramm Stickstoff pro Liter gemessen wird oder es einen steigenden Trend bei mehr als 37,5 mg pro Liter gibt.

