Reicherstein

vor 32 Min.

Der Landgasthof Brummer: Am Wochenende ist immer geöffnet

Plus Die Brummers entscheiden sich, die Öffnungszeiten des Landgasthofs zu reduzieren. Das hat auch gesundheitliche Gründe. Doch die Wirtschaft bleibt im Dorf Reicherstein.

Von Stefanie Brand

Ratschen, Karteln, Zusammenkommen: Die Dorfwirtschaft ist meist der Mittelpunkt des Ortes. Es werden aber immer weniger. Wir haben uns umgeschaut, wo die Wirtschaft noch im Dorf ist, und stellen einige in loser Folge in einer Serie vor. Diesmal geht es nach Reicherstein:

Johannes Brummer kann sich noch an den Dienstag erinnern, als er sich zu den Gästen an den Stammtisch setzte, um zu erklären, dass der Landgasthof Brummer künftig an „ihrem Stammtischtag“ schließen muss. Das müsse im Jahr 2009 gewesen sein, schätzt Brummer und erinnert sich auch, wie verständnisvoll die Gäste des Stammtisches der Dorfwirtschaft in Reicherstein ( Pöttmes) reagierten, dass die Öffnungszeiten aus gesundheitlichen Gründen reduziert werden müssen.

