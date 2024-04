Unfall mit zwei Lastwagen: Die B300 bei Ecknach ist wieder frei

Zwischen Ecknach und Dasing sind am Nachmittag zwei Lastwagen in einen Unfall verwickelt. Die B300 wird zeitweise komplett gesperrt. Jetzt herrscht wieder freie Fahrt.

Zwei Lastwagen sind am Donnerstagnachmittag auf der B300 zwischen Ecknach ( Aichach) und Dasing in einen Unfall verwickelt worden. Zeitweise musste die Polizei die Bundesstraße Richtung Dasing komplett sperren. Es bildeten sich Staus. Inzwischen sind die Bergungsarbeiten abgeschlossen und die Fahrbahn wieder frei.

einspurig geöffnet. Doch die Bergungsarbeiten dauern an. Verkehrsteilnehmer müssen deshalb weiter mit Behinderungen rechnen.

Auf Anfrage berichtete die Aichacher Polizei, dass es etwa einen Kilometer nach der Ausfahrt Tränkmühle gegen 15.20 Uhr zu einem Unfall mit zwei Lastwagen gekommen ist. Dabei wurde ein Fahrer eingeklemmt. Der Mann ist nach Auskunft des stellvertretenden Inspektionsleiters Markus Bommler zwar mit leichten Verletzungen davon gekommen. Dennoch musste die Feuerwehr ausrücken, um den Fahrer aus dem Lastwagen zu bergen.

Aus diesem Grund war vorübergehend die Vollsperrung der B300 in Richtung Dasing nötig. Eine Spur konnte die Polizei nach einiger Zeit wieder für den Verkehr freigeben. Trotzdem dauerten die Stauungen, die sich nach dem Unfall gebildet hatten, zunächst noch an. Weitere Details, was Unfallursache und Schadenshöhe anbelangt, will die Polizei am Freitag mitteilen.