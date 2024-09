Frauenbund Aichach spendet für Kinderhaus und Familienpflege

500 Euro spendete der Aichacher Frauenbund an das Kinderhaus St. Peter und Paul in Ecknach für Hochwasserschäden. Beim Juli-Hochwasser wurdenunter anderem viele Spielsachen beschädigt. Kinderhausleiterin Andrea Pfister und Kirchenverwalter Hans Burgmair freuten sich sehr über die Spende. Das Geld stammt aus dem Verkauf der Kräuterbuschen an Mariä Himmelfahrt. Weitere 500 Euro wurden an die Aichacher Familienpflege gespendet: (von links) Frauenbundvorsitzende Rita Widmann und Rosina Zwetschke, Andrea Pfister, Hans Burgmair.

