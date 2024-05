Nach langer Terminsuche für Ohren-OP: Wie die Mutter dem kleinen Jakob hilft

Plus Völlig verzweifelt sucht Judith Uhlig 2023 nach einem Ohren-OP-Termin für ihren dreijährigen Sohn. Die Logopädin versucht, Jakob mit Übungen zu helfen. Wie es ihm heute geht.

Judith Uhlig war völlig verzweifelt, als unsere Zeitung vor etwa einem Jahr das erste Mal über ihre Familie berichtete. Die mittlerweile 29-jährige Mutter aus dem Aichacher Stadtteil Ecknach suchte damals dringend nach einem OP-Termin für ihren dreijährigen Sohn Jakob. Doch die Wartelisten für die benötigte Ohrenoperation waren und sind lang. Also versuchte Uhlig, die Logopädin ist, ihrem Sohn selbst mit einigen Übungen zu helfen. Momentan geht es Jakob gut, aber die Sorge, dass er doch noch operiert werden muss, bleibt.

Der Bub hat immer wieder Paukenergüsse, das heißt eine Ansammlung von Flüssigkeit im Mittelohr. Kinder, bei denen diese Flüssigkeit nicht von selbst abläuft, brauchen eine sogenannte Adenotomie-OP. Dabei wird die vergrößerte Rachenmandel hinter der Nase entfernt und Paukenröhrchen zur Belüftung des Mittelohrs eingesetzt. Wenn diese Operation – nach einer allgemein anerkannten Wartezeit von drei Monaten – nicht zeitnah durchgeführt wird, besteht die Gefahr, dass das Kind dauerhaft schlecht hört und spricht oder im Extremfall sogar taub wird. Auch diese Befürchtung hatte Judith Uhlig.