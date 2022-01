Aichach

06:10 Uhr

Wohnungsbrand: Wie die Feuerwehr 30 Menschen in Sicherheit bringt

Plus Großeinsatz am Samstagabend nach Feuer in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Aichach: Zwei Verletzte und 100.000 Euro Sachschaden. Kripo ermittelt und fahndet weiter: War es Brandstiftung?

Von Christian Lichtenstern

Bei einem Brand in einer Wohnung im Sankt-Helena-Weg in Aichach am Samstagabend ist ein Schaden von geschätzt 100.000 Euro entstanden. Über 30 Bewohner des Mehrparteienhauses wurden von den Einsatzkräften bei dem Großeinsatz in Sicherheit gebracht und blieben unverletzt. Ein älterer Mann erlitt eine leichte Rauchvergiftung und ein Feuerwehrmann verletzte sich beim Einsatz. Nach Auskunft des Polizeipräsidiums ist die Brandursache weiter unklar. Die Kriminalpolizei ermittle in alle Richtungen, eine Brandstiftung könne aber nicht ausgeschlossen werden.

