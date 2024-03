Aichach

vor 17 Min.

Emanuel Schormair hat einen Auftrag: Spaß im Museum verbreiten

Plus Archäologe Emanuel Schormair hat viele Ideen, wie die Aichacher Museen noch lebendiger werden können. Seine halbe Stelle ist allerdings bis Ende 2024 befristet.

Von Evelin Grauer

Ein Ort, an dem Märchen erzählt und mittelalterliche Spiele gebastelt werden, Butter hergestellt wird und an dem Geister und andere gruselige Gestalten zum Leben erwachen. Dieser Ort klingt alles andere als langweilig, und genau das will das Aichacher Stadtmuseum auch nicht sein. Es will lebendig sein und Aktionen zum Mitmachen anbieten – für das Kindergartenkind wie für den Rentner. Dafür, dass alle Spaß im Museum haben, soll auch Emanuel Schormair sorgen. Viele Ideen hat er schon umgesetzt, aber er hat noch so viele mehr.

Schormair, der aus dem Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach stammt, ist im Stadtmuseum für "Bildung und Vermittlung" zuständig. Der 40-Jährige formuliert es so: Das Museum hat zwar einen Bildungsauftrag und soll Wissen an die Gesellschaft vermitteln. Aber: "Wir haben nicht den Auftrag, langweilig zu sein." So sei das Museum ein außerschulischer Lernort, der richtig Spaß machen dürfe. Getreu diesem Motto hat er sich seit Mitte 2023 daran gemacht, das Bildungskonzept, das Kulturpädagogin Regina Straub ausgearbeitet hat, mit Leben zu füllen. Erste Programme für Workshops und interaktive Führungen, die an Schülerinnen und Schüler von der Vorschule bis zur Berufsschule gerichtet sind, wurden bereits umgesetzt.

