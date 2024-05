Tödlicher Unfall: 83-jähriger Pedelecfahrer stirbt

Beim Guggenberg bei Erdweg übersieht der Senior beim Überqueren der Staatsstraße ein Auto und wird von diesem erfasst. Er stirbt noch an der Unfallstelle.

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Pfingstmontag ist ein 83-jähriger Mann bei Erdweg (Landkreis Dachau) ums Leben gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurde er beim Überqueren der Staatsstraße 2054 von einem Auto erfasst und starb noch an der Unfallstelle.

Laut Polizei wollte der Mann gegen 14 Uhr mit seinem Pedelec die Staatsstraße 2054 im Bereich Guggenberg queren, um auf den Radweg zu gelangen. Er übersah dabei aber einen 28-jährigen Autofahrer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg, der aus Richtung Unterweikertshofen kam. Der Radfahrer wurde von dem Auto erfasst. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 83-Jährige trotz Fahrradhelms tödliche Verletzungen.

Der Senior wird von Rettungskräften umfassend versorgt

Der zunächst Schwerverletzte wurde von den Rettungsdiensten aus Erdweg und Odelzhausen sowie der Besatzung eines bereitgestellten Rettungshubschraubers umfassend versorgt. Die Feuerwehr Eisenhofen unterstützte tatkräftig. Dennoch starb der Radfahrer noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von rund 9000 Euro. Die Staatsstraße war für einige Zeit nicht passierbar, da der Unfall von einer Sachverständigen untersucht wurde. (bac)