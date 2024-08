Exklusive Traumautos bringen Besucher auf Scherneck zum Schwärmen

Ein Leckerbissen für alle Fans von schnellen und exklusiv umgerüsteten Autos wurde am Samstag den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern auf Schloss Scherneck bei Rehling präsentiert. Es war das erste Treffen solcher Traumautos in den unterschiedlichsten Kategorien. In finanzieller Hinsicht dürften sie wohl für die meisten Besucher und Fans schneller Autos ein Traum bleiben.

Organisiert hatte das Treffen ein 14-köpfiger Freundeskreis aus der Region mit dem Namen „Zuzler“. Hauptinitiator war Martin Stollreiter aus Aindling, ebenfalls ein eingefleischter Fan von Oldtimern und sonstigen, schnittig umgerüsteten motorisierten Fahrzeugen. Auch er selbst besitzt mehrere davon.

Veranstalter gehen von einer Wiederholung des Schernecker Treffens aus

Da heuer auf Schloss Scherneck weniger Veranstaltungen geboten sind als in anderen Jahren, wollten die Autofans des vor vielen Jahren gegründeten Freundeskreises den Fans schneller, getunter Autos diese in der Region präsentieren. Die Veranstaltung erwies sich als Erfolg. Daher werde das Treffen wohl keine einmalige Sache bleiben, so Stollreiter.

Icon Vergrößern Martin Stollreiter aus Aindling und der Freundeskreis „Zuzler“ hatten das Treffen edler Automobile auf Schloss Scherneck organisiert. Foto: Josef Abt Icon Schließen Schließen Martin Stollreiter aus Aindling und der Freundeskreis „Zuzler“ hatten das Treffen edler Automobile auf Schloss Scherneck organisiert. Foto: Josef Abt

Solche Veranstaltungen von besonders kostspieligen und getunten Autos gibt es deutschlandweit. Stollreiter erzählte: „Diese Treffen besuchen wir zwar überall.“ Doch in der bayerischen Region habe ein solches Treffen noch gefehlt. „Deshalb wollen wir allen Autofans künftig diese Möglichkeiten anbieten.“ Mit dem herrlichen Ambiente im historischen Schlosshof von Scherneck kämen die edlen Autos noch besser zur Wirkung, so Stollreiter.

Dröhnen der Gefährte am Schernecker Schlossberg ist weithin zu hören

Deutschlandweit und sogar aus dem nahen Ausland kamen die Autoliebhaber mit ihren zum Teil enorm teuren Gefährten. Viele davon wurden sogar auf Anhängern transportiert, um sie wegen großer Anfahrstrecken zu schonen. Bereits am Samstagvormittag war das Dröhnen der Gefährte zu hören. So zum Beispiel, als ein edler Lamborghini mit 1500 PS den Schlossberg hochfuhr und sich neben einem Porsche GT 3 und einem Audi TT RS Quattro im weiten Rund des Schlosshofes unter den großen Lindenbäumen vor dem Herrschaftshaus aufreihte.

Icon Vergrößern Dem bullig wirkenden Audi R8 waren auch von hinten seine Pferdestärken anzusehen. Foto: Josef Abt Icon Schließen Schließen Dem bullig wirkenden Audi R8 waren auch von hinten seine Pferdestärken anzusehen. Foto: Josef Abt

Es ließ sich nur erahnen, welche Kosten Besitzer solcher Fahrzeuge aufwenden müssen. Die Umbauten, die an den auf Scherneck zu sehenden Fahrzeugen vorgenommen worden waren, verschlangen nach Angaben der Besitzer noch einmal bis zu 80.000 Euro.

Auch kleine Oldtimer sind im Schernecker Schlosshof zu sehen

Bestaunt werden konnten zudem edle Flitzer wie ein Porsche Carrera 4 GTS oder ein Audi V 10 / R8 als Cabrio. Dazwischen waren auch kleine Oldtimer zu sehen: darunter ein alter VW Golf CL, mit glänzenden BBS-Felgen umgebaut. Manche investieren Beträge im Bereich von 25.000 Euro für derartige Umbauten. Ein Hingucker stand direkt neben dem Schlossbrunnen: ein R8-Sportschlitten von Audi mit geschmiedeten BBS-Felgen, deren Wert pro Satz allein schnell im fünfstelligen Bereich liegt.

Icon Vergrößern Auch Zubehör gab es für die Autonarren zu bestaunen und zu erwerben, darunter Fahrwerktechnologie oder geschmiedete Felgen im Satzpreis von vielen tausend Euro. Foto: Josef Abt Icon Schließen Schließen Auch Zubehör gab es für die Autonarren zu bestaunen und zu erwerben, darunter Fahrwerktechnologie oder geschmiedete Felgen im Satzpreis von vielen tausend Euro. Foto: Josef Abt

Rund 100 Fahrzeuge in den unterschiedlichsten Klassen und vor allem auffälligen Lackierungen wurden gezählt. An einem Stand gab es alle möglichen Ersatzteile und Umbausätze, so zum Beispiel aufwändige und kostspielige Höhenverstell-Einrichtungen für die Karosserie, Felgen für (fast) jeden Geldbeutel und vieles mehr.

Motorblöcke mancher Autos erweisen sich als Vorzeigeobjekte

Manch ein stolzer Autobesitzer zeigte gar den Motorblock seines Fahrzeugs her. Einige waren regelrechte Vorzeigeobjekte – tiptopp gepflegt mit sauber lackierten und verchromten Teilen. Fast wirkte es so, als seien diese Wagen noch nie in Betrieb gewesen.

Stollreiter weiß: „All diese Autonarren wollen etwas Besonderes, etwas Exklusives und keine Stangenware von der Autofabrik.“ Diese Besitzer wollten etwas Einzigartiges präsentieren, um sich damit stolz zeigen zu können. Vielfach war zu beobachten, welch großen Wert die Autobesitzer auch auf das äußere Erscheinungsbild ihrer Karosserie legen. Mit Putztüchern in der Hand entfernten sie jeden Staubfleck sofort wieder.

Zwei Millionen Euro teurer Ferrari fährt im Schlosshof ein

Ein Höhepunkt war am Nachmittag die Einfahrt eines außergewöhnlichen Gefährts, das es Stollreiter zufolge sonst eigentlich nur im Museum zu besichtigen gibt: Es handelte sich um einen Ferrari F 40, dessen Wert auf rund zwei Millionen Euro geschätzt wird. Bei diesem Anblick kamen Anwesenden ins Schwärmen – wohl wissend, dass ein solcher Wagen für sie ein Traum bleiben wird.