Fachkräfte von morgen feiern an Berufsschule Aichach ihren Abschluss

Die Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land haben in einer feierlichen Zeremonie ihre Absolventen geehrt. In der Aula der Berufsschule Aichach zollten viele Ehrengäste, darunter Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko, stellvertretender Landrat Helmut Lenz, Kreishandwerksmeister Robert Höck, Vertreter der Städte und Gemeinden, sowie Ausbilder und Eltern den Absolventen ihren Respekt.

Zu Beginn ergriff einer Mitteilung zufolge Moderatorin Christine Baur das Wort. Sie verkündete, dass 266 Absolventinnen und Absolventen erfolgreich die Berufsschule verlassen. Darunter 166 Einzelhändler und Verkäufer, 27 Büro- und Industriekaufleute, 27 Schreiner, 23 Maschinen- und Anlageführer, 13 Metallbauer, 6 KFZ-Mechatroniker und 26 Kinderpfleger. Ein Drittel davon erreichte über den Berufsabschluss zusätzlich den mittleren Bildungsabschluss

Schulleiterin: Ausbildungen der Schüler sind anspruchsvoll

Schulleiterin Cornelia Nieberle-Schreiegg beglückwünschte die Schülerinnen und Schüler und zog in ihrer Rede einen Vergleich zwischen der Fußball-EM und dem Schulleben. Sie dankte dem Landkreis Aichach-Friedberg, der in den vergangenen Jahren als „Sponsor“ viel Geld in die Ausstattung der Beruflichen Schulen investierte, und ebenso dem „Trainerteam“, also den Ausbildern und Lehrkräften, für ihre Unterstützung der Schüler. Sie betonte, dass die Ausbildungen der Schüler sehr anspruchsvoll seien und alle in den Betrieben und Kitas Verantwortung übernehmen mussten. Ihre Rede schloss sie mit den Worten „Sie sind nun angekommen in der Welt der Erwachsenen.“

In seiner Rede erinnerte Kreishandwerksmeister Robert Höck an seinen eigenen Werdegang mit Berufsschulabschluss an selbiger Stelle. Er ermutigte die Schüler, die Möglichkeiten der beruflichen Bildung zu nutzen. Mit den Worten „alles ist möglich“ forderte er sie auf, ihre Zukunft aktiv zu gestalten.

Die Jahrgangsbesten der Berufsfachschule für Kinderpflege Aichach-Friedberg: (von links) Julia Zeitlmeier, Stella Sobotta und Diana Slesarev.

29 Absolventen schaffen einen Notendurchschnitt von 1,5 oder besser

Besonders feierlich wurde es bei der Ehrung der 29 Schulbesten. Diese Schüler erreichten einen beeindruckenden Notenschnitt von 1,5 oder besser. Sie wurden dafür mit einer Staatspreisurkunde der Regierung von Schwaben und Sonderpreisen der Kreishandwerkerschaft Augsburg, der Städte Aichach, Friedberg und Gemeinde Kissing, des Landkreises, der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen sowie der Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land ausgezeichnet. Der Stolz und die Freude waren ihnen bei der Urkundenverleihung deutlich anzusehen.

Einen Notendurchschnitt von 1,0 erreichten Alexander Gartler (Ausbildungsberuf: Metallbauer, Firma: Mattern & Co. in Augsburg), Selina Barl (Schreinerin, Rehle, Aichach), Jessica Dietrich (Schreinerin, Weichenberger, Laimering), Luisa Romanacci (Kauffrau im Einzelhandel, Aldi, Mering), Bruno Thaler (Verkäufer, Lidl, Augsburg), Kilian Kirschner (Industriekaufmann, MEA Service, Aichach), Florian Rademacher (Kaufmann für Büromanagement, Schormair Metallbau, Kühbach), Samuel Waldstein (Industriekaufmann, Autefa Solutions Germany, Friedberg), Luis Peter Probst (Kaufmann für Büromanagement, FK Gerüstbau, Rehling), Daniel Martini (Schreiner, Strauch, Aichach) und Anthony Wolf (Einzelhandelskaufmann, Wörl, Augsburg).

Abschlussschüler der Kinderpflege blicken auf ihre schönsten Momente zurück

Die Abschlussschüler der Kinderpflege verliehen der Veranstaltung einen emotionalen Abschluss. In einem Rückblick ließen sie die vergangenen Jahre Revue passieren, erzählten von ihren schönsten Momenten und den Herausforderungen, die sie zu meistern hatten.

Umrahmt wurde die Veranstaltung von der Lehrerband, die Peter Tomaschko als „beste Lehrerband des Landkreises“ adelte, sowie durch musikalische Beiträge von Dorothea Sirch und Theresa Roth. Die Feier klang mit einem gemütlichen Beisammensein beim Stehempfang der Schule aus. (AZ)