59-Jähriger stürzt in den Gröbenbach: Die Feuerwehr rettet ihn

Ein 59-jähriger Mann ist in der Nacht zum Donnerstag in Dachau in den Gröbenbach gestürzt. Die Feuerwehr musste ihn retten.

Laut Polizei erreichte die integrierte Leitstelle in Fürstenfeldbruck gegen 1 Uhr ein entsprechender Notruf aus Dachau. Demnach war der Mann wohl unbeobachtet in den Gröbenbach gestürzt und konnte sich aus eigener Kraft nicht aus dem strömenden Gewässer befreien. Anwohner wurden auf die Hilferufe des Gestürzten aufmerksam, eilten diesem zu Hilfe und wählten den Notruf.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Dachau konnten den 59-Jährigen aus dem Gewässer retten und übergaben ihn dem Rettungsdienst. Der Gestürzte wurde mit bisher unbekannten Verletzungen und unterkühlt in ein Klinikum gebracht. Nach derzeitigem Stand dürfte es sich bei dem Sturzgeschehen um einen Unfall gehandelt haben, so die Polizei. (AZ)