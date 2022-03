Friedberg/Aindling

Schlaganfall mitten in Friedberg: Aindlingerin dankt unbekannten Helfern

Plus Eine Frau aus Aindling hat in der Friedberger Innenstadt einen Schlaganfall und kann vorübergehend nicht mehr sprechen. Jetzt will sie ihren Helfern danken.

Von Evelin Grauer

Es ist der 10. Januar diesen Jahres, als Hilde Eichenseher aus Aindling einen Arzttermin in der Nähe des Friedberger Krankenhauses hat. Als sie fertig ist, verabredet sie sich mit ihrem Mann am Marienplatz in Friedberg. Die 76-Jährige will gemütlich dorthin spazieren. Doch als der Brunnen und das Rathaus auf der anderen Straßenseite bereits in Sicht sind, kann Eichenseher nicht mehr weiter laufen. Sie lehnt sich an ein geparktes Auto und merkt, dass sie sich nicht mehr bewegen und nicht mehr sprechen kann. "Das kam völlig ohne Vorzeichen", sagt sie. Doch die Aindlingerin hat großes Glück, denn sofort ist eine junge Frau zur Stelle, die ihr hilft.

