Im Spitzenspiel bei den Sportfreunden Friedberg fallen sechs Tore

Aindlings Zweite verpasst in der A-Klasse Ost knapp den Sieg bei Spitzenreiter SF Friedberg. Rehling feiert im Kellerderby. Hollenbach II gewinnt Gipfeltreffen der A-Klasse Aichach.

Zwei Minuten fehlten dem TSV Aindling II beim ungeschlagenen Spitzenreiter SF Friedberg, um der Nöbel-Elf die erste Saisonpleite zu verpassen – 3:3 lautete der Endstand, als sich der Spielertrainer sechs Minuten vor dem Schlusspfiff selbst einwechselte. Drei wichtige Zähler sammelte im Autobahnderby die zweite Garnitur des TSV Dasing beim 2:0-Auswärtssieg in Adelzhausen ein. Strahlender 3:2-Sieger im Gipfeltreffen der A-Klasse Aichach war die zweite Mannschaft des Landesligisten TSV Hollenbach, die beim SV Waidhofen die Punkte entführte. Der BC Aichach II rasierte die SG Pöttmes/ Ehekirchen mit 5:2.

SF Friedberg-TSV Aindling II 3:3

Trotz zweimaliger Führung reichte es für die Sportfreunde als Tabellenführer „nur“ zu einem Unentschieden. In Halbzeit eins hätten die Hausherren die Partie klar auf Sieg stellen können, doch zweimal fehlte Torjäger Roman Große das Quentchen Glück im Abschluss. So hieß es zur Halbzeit nur 2:1 für die Hausherren durch Tore von Große in der 1. und 43. Minute sowie den zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste durch Christoph Herb (28.). Nach dem Seitenwechsel verloren die Sportfreunde ihre klare spielerische Linie, waren in der Abwehr ab und an nicht konzentriert genug und dies nutzten die Aindlinger durch Tore von Herb (53.) und Alexander Dauber (60.) zur 3:2-Führung aus. Die letzten zehn Minuten war es ein einziger Sturmlauf der Hausherren, die durch den vier Minuten zuvor eingewechselten Spielertrainer Thomas Nöbel in der 88. Minute zum verdienten Ausgleich kamen. Kurz danach gab es Rot für die Gäste, als Fabian Kogelmann als letzter Mann gegen den durchgebrochenen Max Obermeyer noch Schlimmeres per Foulspiel verhinderte. (FSE)

Tore 1:0 Große (2.) 1:1 Herb (26.) 2:1 Große (40.) 2:2 Herb (53.) 2:3 Dauber (59.) 3:3 Nöbel (88.) Rot Kogelmann

TSV Friedberg II – SV Obergriesbach 0:4

Weiter dick im Geschäft um den zweiten Tabellenplatz bleibt die Zeche-Elf. Beim Gastspiel in Friedberg entführten die Gelb-Schwarzen hoch verdient die nächsten drei Punkte. Nach einer halben Stunde brachte Manuel Weiß die Gäste in Führung, die Simon Achter auf 2:0 ausbaute. SVO-spielender Abteilungsleiter Michael Nodlbicher erhöhte per Strafstoß auf 3:0 und Co-Spielertrainer Bastian Stefanovic machte den zweiten klaren 4:0-Erfolg nach der Winterpause perfekt.

Tore 0:1 Weiß (34.) 0:2 Achter (50.) 0:3 Nodlbichler (66.) 0:4 Stfanovic (85.)

TSV Rehling – TSV Inchenhofen II 3:0

Erfreut war Rehlings Fußballchef Manuel Rauscher über den wichtigen Heimsieg im Kellerderby. „Darauf können wir aufbauen. Das waren sehr wertvolle Punkte“, schnaufte er kräftig durch. Frank Widmann nutzte ein Luftloch der Gäste nach einer halben Stunde frei stehend vor Schlussmann Marco Schaller zur Führung. Nach dem Wechsel erhöhte Lukas Altun auf Zuspiel von Benedikt Bachmeir auf 2:0 und Dennis Kaulke ließ mit dem dritten Rehlinger Treffer keinen Zweifel am Heimsieg aufkommen.

Tore 1:0 Widmann (31.) 2:0 Altun (54.) 3:0 Kaulke (88.)

FC Affing II – TSV Sielenbach 2:2

Erst in der fünften Minute der Nachspielzeit konnte der Gast aus Sielenbach durch Andreas Braun zum 2:2-Endstand ausgleichen. FCA-Berichterstatter Bernhard Moll zeigte sich stark verwundert, „warum der Unparteiische Peter Fiehl solange nachspielen ließ.“ Schon in der 66. Minute rieb er sich die Augen, als Fabian Fehrer im Strafraum von den Beinen geholt wurde. „Einen klareren Strafstoß gibt es nicht. Da benötigt man nicht einem einen Video-Assistenten“, wetterte Moll nach der für ihn spielentscheidenden Situation. Die Heimelf zeigte eine gute Vorstellung in Abschnitt eins und führte durch den Kopfballtreffer von Miggi Braunmüller. Und noch vor dem Wechsel erhöhte Johannes Stegmair aus vier Meter auf 2:0, nach dem sich zuvor Alexander Schneider stark im Strafraum durchtankte. Sielenbach steckte aber nicht auf und hatte das Momentum in der Schlussphase für sich. Zunächst gelang Braun der Anschlusstreffer und in der Nachspielzeit ließ er die Iffarth-Elf zum 2:2-Endstand jubeln.

Tore 1:0 Braunmüller (32.) 2:0 Stegmair (43.) 2:1 Braun (83.) 2:2 Braun (90.)

BC Adelzhausen II – TSV Dasing II 0:2

Eine Woche nach dem Derby von der Autobahn standen sich am Römerweg die beiden zweiten Garnituren der Kreisligisten gegenüber. Während BCA-Coach Straßer von einer sehr ausgeglichenen Partie sprach, „wir waren auf Augenhöhe mit den Dasingern“, war TSV-Coach Christian Schlosser voll des Lobes für seine junge Truppe. „Wir haben eine Reihe von Topchancen liegen gelassen und es damit sicher spannend gemacht.“ Zumal auch BCA-Schlussmann Justin Fischer zunächst die Dasinger Angreifer zum Verzweifeln brachte. Selbst einen Strafstoß konnte Dasings Youngster Ilkay Ayyildiz nicht verwandeln (27.), denn Fischer parierte stark. Und in der 52. Minute fischte der Adelzhauser Schlussmann den Freistoß von Dominik Palluch aus dem Kreuzeck. Palluch brachte dann die Dasinger auf Zuspiel von Nico Necker nach einer Stunde in Führung, die Fabian Richter nach einem klugen Querpass von Maximilian Lernet auf 2:0 stellte.

Tore 0:1 Palluch (59.) 0:2 Richter (72.) Zeitstrafen Sedlmayr (56.) Riedlberger (74. beide BCA II)

Im Duell der beiden zweiten Garnituren der Fußball-Kreisligisten siegte der TSV Dasing II (dunkle Trikots). Foto: Reinhold Rummel

BC Aichach II – SG Pöttmes /FC Ekekirchen 5:2

Gästecoach Frank Lasnig konnte an seiner alten Wirkungsstätte zwar erneut einen Treffer verbuchen, an diesem Nachmittag war dies aber zu wenig, um die Aichacher in der A-Klasse Aichach am Sieg zu hindern. Die Platzherren lagen durch Daniel Schölzke im Rückstand, aber dann nahm die Vogel-Elf Fahrt auf. Kevin Bachmann traf per Kopfball zum Ausgleich nach einem Eckball und nur eine Minute später leitete Spielertrainer Dominic Brunner den Heimsieg mit einer Direktabnahme aus 18 Metern in den Winkel ein. Tim Steiner ließ die Aichacher wenig später zum 3:1 jubeln. Und auch die Unterzahl, Edwin Korelko sah die Ampelkarte, hinderte Arthur Vogel nicht auf dem Weg zur 4:1-Pausenführung. Frank Lasnig verkürzte eine viertel Stunde vor dem Ende auf 2:4 per Handelfmeter. Den Schlusspunkt setzte dann Brunner mit Köpfchen nach einer Freistoßflanke. Vogel: „Stark, wie meine Mannschaft in Unterzahl eine starke Moral bewiesen hat.“

Tore 0:1 Schölzke (16.) 1:1 Bchmann (29.) 2:1 Brunner (30.) 3:1 Steiner (33.) 4:1 Vogel (40.) 4:2 Lasnig (73.) 5:2 Brunner (84.) Gelb-Rot Korelko (37. BCA)

FC Igenhausen – SV Echsheim II 0:4

Tore 0:1 Hertl (10.) 0:2 Landes (23.) 0:3 Marb (38.) 0:4 Bauer (63.)

SV Klingsmoos II – FC Gerolsbach II 0:1

Tor 0:1 Stadler (67.)

FC Schrobenhausen – WF Klingen 0:1

Von einem sehr schweren Spiel sprach Klingens Jäger. „Das war sicher kein Augenschmaus, da muss man nichts beschönigen“, so der Klingener. Letztlich genügte eine gelungene Aktion, als Michael Kraus im Strafraum von Martin Höhler gefoult wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Moritz Aidelsburger zum hauchdünnen 1:0-Auswärtssieg, zumal Torhüter Julian Niklasch seinen Kasten sauber halten konnte.

Tor 0:1 Aidelsburger (64.)

SV Waidhofen – TSV Hollenbach II 2:3

Die Kulisse passte besser zum Spiel, als das Wetter. Knapp 200 Besucher säumten den Sportplatz zum Gipfeltreffen in der A-Klasse Aichach in Waidhofen. Nach dem Schlusspfiff des Unparteiischen Benedikt Brandstetter herrschte dann allerdings Tristesse und eine gewisse Enttäuschung machte sich bei der Heimelf breit. „Was soll ich dazu viel sagen“, verließ Vorsitzender Erwin Kothmayr schon vor dem Schlusspfiff die Partie. Lukas David brachte die Landesliga-Reservisten nach zehn Minuten in Führung, die Torjäger Julian Nefzger auf 2:0 ausbaute. Hoffnung schöpfte die Heimelf, als Lukas Resner der Anschlusstreffer vor der Pause gelang. Aber nur vier Minuten nach dem Wiederanstoß stellte Werner Meyer auf 3:1 für die Fabian Schmidt-Elf. Co-Spielertrainer Martin Aechter: „Unser Sieg war hochverdient. Wir haben es leider versäumt, den Deckel drauf zu machen und haben es uns unnötig schwer gemacht.“ So kam die Heimelf noch einmal durch den erneuten Anschlusstreffer von Lucas Widmann in der Schlussphase gefährlich auf. „Wir hätten unsere Konter zuvor besser ausspielen müssen“, war Aechter dann aber happy mit dem knappen 3:2-Auswärtssieg.

Tore 0:1 David (12.) 0:2 Nefzger (24.) 1:2 Resner (26.) 1:3 Meyer (49.) 2:3 Widmann (82.).