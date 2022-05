Fußball-A-Klassen

vor 1 Min.

Spitzenreiter Ecknach II gewinnt Derby gegen die Wanderfreunde

Plus Die Bezirksliga-Reserve siegt mit 4:2 über das Team aus dem benachbarten Stadtteil. Der TSV Aindling II bleibt an der Spitze der Fußball-A-Klasse Ost.

Von Reinhold Rummel

Weiter an der Spitze in der Fußball-A-Klasse Ost befindet sich der TSV Aindling II. Gegen den SV Wulfertshausen siegte die Ettinger-Elf klar mit 5:0. Verfolger FC Laimering/Rieden setzte sich mit 2:0 gegen den TSV Dasing II durch und die DJK Stotzard fertigte den TSV Sielenbach mit 8:2 ab. 1:1 trennten sich der BC Rinnenthal II und der SV Obergriesbach. In der Aichacher A-Klasse behauptete sich der VfL Ecknach II im Derby mit 4:2 gegen die Wanderfreunde Klingen. Schiltberg kehrte mit einem klaren 7:0-Auswärtssieg aus Klingsmoos nach Hause und der TSV Hollenbach II feierte einen 5:1-Sieg in Schrobenhausen.

