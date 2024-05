Stätzling souverän und Ecknach wird zum Remis-Spezialisten

Der TSV Wertingen ist nach einem Heimsieg gegen Horgau Meister in der Bezirksliga Nord und der FC Stätzling damit Zweiter und nimmt an der Aufstiegsrelegation teil. Der FCS besiegte Meitingen souverän. Ecknach entwickelt sich zum Remis-Spezialisten. Griesbeckerzell und Hollenbach haben ihre Spiele gewonnen und damit mit dem Abstieg nichts zu tun.

Stätzling – Meitingen 3:0