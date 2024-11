Verfolgerduell in Ecknach, Gipfeltreffen beim SV Ottmaring

In der Kreisklasse erwartet die Zweitvertretung des VfL Ecknach den SV Waidhofen. Für klare Verhältnisse sollte Herbstmeister Bachern gegen das Tabellen-Schlusslicht sorgen. Kühbach spielt zudem in Stotzard. In den A-Klassen kommt es zum Spitzenduell: Der ungeschlagene TSV Sielenbach reist zum ebenfalls ungeschlagenen Spitzenreiter Ottmaring. Obergriesbach erwartet zudem Verfolger Aresing.

Kreisklasse

Der vorletzte reguläre Spieltag steht am Wochenende in der Kreisklasse auf dem Programm. Herbstmeister SF Bachern (25 Punkte), der zuletzt beim TSV Schiltberg eine 1:4-Auswärtsniederlage kassierte, erwartet zu Hause den Tabellenletzten aus Gundelsdorf. Entsprechend klar sollten die Rollen verteilt sein.

Vor einer interessanten Heimaufgabe steht der VfL Ecknach II. Nach zwei Niederlagen gegen Ried und Schiltberg gestalteten die Aumiller/Heinrichs-Schützlinge ihre beiden Auswärtsauftritte in Gundelsdurf (6:1) und Kühbach (3:0) wieder erfolgreich. Damit kletterte die zweite Garnitur des Bezirksligisten auf den zweiten Rang vor, punktgleich mit dem TSV Kühbach und dem SV Waidhofen. Das Trio hat jeweils 23 Zähler auf dem Konto. Am Sonntag kommt es nun zum Verfolgerduell in Ecknach, wenn der SV Waidhofen zum Rückspiel seine Visitenkarte abliefert. Aufsteiger-Trainer Alexander Eppinger sieht seine Jungs bestens etabliert in der neuen Klasse, auch wenn man nun seit fünf Spieltagen auf einen Sieg wartet.

Mit frischem Elan ist dagegen der VfL in die Rückrunde gestartet. Im Spitzenspiel beim TSV Kühbach unterstrich Ecknach seine Torgefährlichkeit und jubelte dreifach beim Auswärtserfolg. Spielertrainer Philipp Heinrichs sagt: „Wir haben zuletzt wieder mehr in die Defensive investiert. Wir wollen einfach weniger Gegentreffer kassieren, denn nach vorn haben wir immer unsere Chancen.“ Deshalb wird man auch gegen Waidhofen zunächst aus einer gesicherten Abwehr die Partie angehen, „und dann den Gegner zu Fehler zwingen“, setzt er erneut auf die tief stehende Taktik.

Auf der Sport- und Freitzeitanlage erwartet der TSV Dasing den TSV Aindling II zum Rückspiel. Am Griesbach kommt es zum Derby zwischen der zweiten Mannschaft des BC Rinnenthal und des SV Ried und die DJK Gebenhofen hat den SV Wulfertshausen zu Gast. Die Knauer-Elf der DJK Stotzard erwartet die Miok-Elf des TSV Kühbach. Der TSV Schiltberg ist beim TSV Hollenbach II zu Gast.

A-Klasse

In den A-Klassen stehen am vorletzten Spieltag des Jahres interessante Begegnungen an. In der Ost-Gruppe treffen die beiden ungeschlagenen Spitzenmannschaften SV Ottmaring und TSV Sielenbach aufeinander. In der Aichacher Gruppe erwartet Spitzenreiter SV Obergriesbach den Verfolger BC Aresing. Der SVO musste überraschend am vergangenen Spieltag mit einem torlosen 0:0 die Heimreise aus Gerolsbach antreten.

Icon Vergrößern Der TSV Sielenbach um Spielertrainer Florian Tremmel reist zum SV Ottmaring. Foto: Reinhold Rummel Icon Schließen Schließen Der TSV Sielenbach um Spielertrainer Florian Tremmel reist zum SV Ottmaring. Foto: Reinhold Rummel

Auch der BC Aresing tat sich bei der 2:2-Punkteteilung zu Hause gegen den SC Mühlried im Derby schwer. Der Ausgleich gelang Spielertrainer Alexander Gazdag erst in der Schlussminute. Für die Zeche-Elf der Gelb-Schwarzen gilt es nun, zu Hause die liegengelassenen Punkte wieder einzufahren, während der BCA mit einem Erfolg die Tabelle noch spannender machen könnte. Der Tabellenzweite DJK Brunnen steht ebenfalls vor einer schweren Auswärtshürde. Die Kornherr-Elf ist zu Gast bei den wiedererstarkten WF Klingen. Beide unterstrichen zuletzt ihre Torgefährlichkeit – Klingen brachte einen 7:1-Erfolg aus Echsheim mit nach Hause und Brunnen gewann gegen die dezimierte Türkspor-Aichach-Elf mit 7:0. Der Tabellendritte TSV Weilach hat zu Hause die zweite Garnitur des BC Aichach zu Gast.

Die Blicke der Fußballfans der A-Klassen werden sich am Wochenende aber nach Ottmaring richten. Dort treffen die beiden führenden SVO und TSV Sielenbach aufeinander. Beide dominieren die A-Klasse Ost nach Belieben. Beeindruckend sind nicht nur die Siegesserien, sondern auch die Torverhältnisse beider Mannschaften. Die Ottmaringer haben bereits 55 Treffer erzielt – der TSV mit einem Spiel Rückstand 54 Tore auf der Habenseite. Und auch die Defensive unterstreicht die Qualität der Mannschaften – Ottmaring hat sechs Gegentore zugelassen, Sielenbach sieben. SVO-Coach Christian Jauernig ist er mit dem Neuaufbau nach dem Abstieg mehr als zufrieden: „Wir haben eine hervorragende Vorrunde gespielt und mein Team hat sich kontinuierlich weiterentwickelt. Klar wollen wir dies nun auch in diesem Spitzenspiel unter Beweis stellen“, brennt er auf diese Begegnung.

Ähnlich sieht es TSV-Abteilungsleiter Christoph Bauer. „Die Vorfreude auf dieses Spiel ist sehr groß“, sieht er nun sein Team gefordert. „Ottmaring wird der Prüfstein sein für uns“, so Bauer, der mit dem neuen Trainerduo Sebastian Ströhl und Florian Tremmel hochzufrieden ist. „Beide strahlen viel Ruhe und Übersicht aus“, sieht er hier ein großes Plus für die junge Truppe. „Das ist enorm wertvoll für uns“, so Bauer. Durch die sehr stabile Abwehrreihe kann sich das Offensivspiel voll entfalten. „Wir stellen uns auf ein sehr schweres Spiel ein, das sicher viele kämpferische Elemente haben wird“, wird der TSV Sielenbach mit einer breiten Brust nach Ottmaring anreisen. Christian Jauernig: „Meine Jungs haben sich auch ein großes Selbstvertrauen erarbeitet“, setzt er auf die Heimstärke.