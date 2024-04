Fußball Kreisklasse Aichach

Auch Schiltberg kann Inchenhofen nicht stoppen

Plus 2:1-Sieg des TSV bei der Streit-Elf vor der Rekordkulisse von 300 Besuchern. Verfolger Bachern gewinnt mit einem Tor in Ecknach.

Von Reinhold Rummel

Der TSV Inchenhofen bleibt weiter auf Kreisliga-Kurs. 2:1-siegte die Stammler/Wenczel-Elf beim TSV Schiltberg. Verfolger SF Bachern mühte sich zu einem 1:0-Auswärtssieg beim VfL Ecknach II.

Schiltberg – Inchenhofen 1:2

Schiltbergs Abteilungsleiter Johann Hofberger sprach von einem packenden Duell gegen den Spitzenreiter vor 300 Besuchern: „Wir waren auf Augenhöhe, aber der Tabellenführer war einfach abgezockter“, fasste er die neunzig Minuten zusammen. Und dann ärgerte er sich noch über die Entscheidung des Unparteiischen Adnan Aslan, nach dem Foul an Johannes Koppold nach einer Stunde, nicht auf den Strafstoßpunkt zu zeigen. „Das war sicher eine spielentscheidende Situation“, wetterte Hofberger. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit nutzte die Heimelf in der 39. Spielminute eine Chance. Daniel Ziegenaus flankte von der rechten Strafraumseite auf den langen Pfosten. Dort nahm Thomas Bernecker den Ball an und schlenzte diesen flach ins Gästetor zur 1:0-Pausenführung. „Die beiden Abwehrketten sind ordentlich gestanden und haben eigentlich wenig zugelassen“, so der Schiltberger in seiner Nachbetrachtung. Bis zur 62. Minute unterlief der Heimelf kein gravierender Fehler. Dann aber nutzte Inchenhofen einen Aufbaupatzer der Platzherren und Marco Bergmair konnte den langen Flugball per Kopf zum Ausgleich verwerten. Und es kam noch besser für den Spitzenreiter. Dem Schiltberger Rene Hamann unterlief ein Eigentor, als Sebastian Pachaly aus spitzen Winkel abzog. Schiltberg schwächte sich dann in der Schlussphase mit den beiden Ampelkarten gegen Stefan Brunner und Florian Ziegenaus.

