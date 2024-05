Fußball-Kreisklasse

vor 17 Min.

Inchenhofen kommt dem Ziel immer näher

Plus Drei Spieltage vor Saisonende liegt der TSV fünf Punkte vor Bachern. Aber auch die Sportfreunde lassen nicht locker.

Von Reinhold Rummel

Die Saison geht in den Endspurt und in der Kreisklasse Aichach rückt die Entscheidung näher. Der TSV Inchenhofen liegt fünf Punkte in Führung und es sind noch drei Partien zu spielen. Verfolger Bachern lässt aber nicht locker und hat auch am Wochenende wieder gewonnen.

Mühlried – Inchenhofen 0:3

