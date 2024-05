Fußball-Kreisliga

19:05 Uhr

BC Aichach schaut nach oben, weil Rinnenthal nur 2:2 spielt

Plus Nach dem 4:3-Auswärtserfolg in Dasing hat der BCA sogar wieder eine kleine Chance auf die Meisterschaft. Rinnenthal lässt nämlich Punkte in Klingsmoos liegen. Auch unten geht es eng zu. SC Oberbernbach ist nach Absage der SG Stätzling verärgert.

In der Kreisliga Ost ist zwei Spieltage vor Saisonende noch keine Entscheidung über Auf- und Abstieg gefallen. Nach dem Remis von Tabellenführer Rinnenthal in Klingsmoos hat der BC Aichach zumindest wieder eine kleine Chance auf die Meisterschaft. Der BCA gewann knapp im Dasing und verkürzte damit den Abstand auf den BCR auf drei Punkte. Das Spiel Oberbernbach gegen die SG Stätzling II/Igenhausen wurde abgesagt. Die Spielgemeinschaft hat laut SCO-Vorsitzendem Erasmus Großmann am Samstagabend mitgeteilt, dass sie am Sonntag nicht genügend Spieler zur Verfügung hat. Großmann geht jetzt davon aus, dass der Verband das Spiel für Oberbernbach wertet: "Für mich ist das ein Nichtantritt." Auch in Anbetracht der engen Konstellation am Tabellenende sei eine Verschiebung auf einen Termin, bei dem Stätzling genügend Spieler zur Verfügung habe, eine Wettbewerbsverzerrung, sagte Großmann auf Anfrage unserer Redaktion.

Klingsmoos – Rinnenthal 2:2

