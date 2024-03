Kreisliga-Ost: Aichach verliert, Rinnenthal bleibt stark

Plus Tabellenführer Rinnenthal schlägt die Firnhaberau hoch, Verfolger Aichach lässt im Spitzenspiel Punkte gegen Affing liegen.

Der BC Rinnenthal zieht in der Kreisliga Ost weiter seine Kreise. Aichach hadert mit seiner Chancenverwertung. Die Hammerschmiede setzte sich beim TSV Friedberg durch und bleibt vorne dabei.