Rinnenthal lässt sich nicht stoppen und der BC Aichach bleibt dran

Plus Adelzhausen setzt sich deutlich beim TSV Friedberg durch. Aufstiegsaspirant Affing zittert sich gegen Abstiegskanddidat Dasing zum Sieg. Oberbernbach kann auch in der Firnhaberau wchtige Punkte im Abstiegskampf mitnehmen.

Kreisliga-Tabellenführer Rinnenthal lässt sich auch von schwierigen Platzbedingungen nicht von seinem Erfolgsweg aufhalten. Das Team siegte im Friedberger Stadtderby bei der Bezirksliga-Reserve in Stätzling. Der BC Aichach siegt in Rennertshofen und lässt den Abstand nicht wachsen.

TSV Friedberg – Adelzhausen 0:4