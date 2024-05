Fußball-Landesliga

Aufkirchener Doppelschlag entscheidet im Aufsteigerduell gegen Aindling

Markus Lohner (links) und Trainer Christian Adrianowytsch vom TSV Aindling. Am vorletzten Spieltag wechselte der Coach in Aufkirchen mehreren Spieler aus der Stammformation aus.

Plus Die 0:2-Niederlage in Mittelfranken war vermeidbar. Gastgeber machen in einer guten Minute zwei Tore. Der Trainer wechselt in seinem vorletzten Spiel richtig durch.

Von Johann Eibl

47, 48 oder 50: Mit dieser Punktzahl wird der TSV Aindling diese Runde in der Fußball-Landesliga Südwest abschließen. Das ist nach der 0:2-Niederlage am Samstag beim SC Aufkirchen und vor dem finalen Heimspiel am kommenden Samstag gegen den FC Memmingen II bereits Fakt. Die Plätze eins bis drei in der Schlussabrechnung liegen außer Reichweite, dahinter könnte sich der beste Aufsteiger dieser Saison eingruppieren. Klar ist auch, dass die Aindlinger in fremden Stadien vier Siege und in 17 Auftritten 18 Punkte erzielten.

Auf der Anlage im Ortsteil von Gerolfingen (Landkreis Ansbach) präsentierten sich die Gäste auf einigen Positionen verändert. Luca Berger durfte zum ersten Mal anstelle von Robin Scheurer in einem Landesligaspiel den Aindlinger Kasten hüten. Zweimal musste er im zweiten Abschnitt binnen weniger Sekunden Treffer hinnehmen. Jonas Buckley glückte sein erstes Saisontor, kurz darauf war auch Oscar Ladenburger erfolgreich. Für die Mittelfranken ist nach diesem dreifachen Punktgewinn im Duell der beiden Neulinge klar, dass man mit dem direkten Abstieg nichts mehr zu tun haben wird. Sie müssen aber in den nächsten Wochen über die Relegation versuchen, die Klasse zu halten.

