Fußball-Landesliga

02.10.2023

Niederlagen werden für TSV Aindling zur Norm

Plus Fußball-Landesliga: In Emmering muss sich der TSV Aindling einer ungemein jungen zweiten Mannschaft der SpVgg Unterhaching zu Recht mit 1:2-Toren geschlagen geben.

Von Johann Eibl

Ein Sieg wäre ideal gewesen im Vorfeld des nächsten Heimspiels am Dienstagabend gegen Eintracht Karlsfeld, ein echtes Spitzenteam. Mit einem Unentschieden hätte der TSV Aindling am Freitag auf der Anlage des FC Emmering im Nachbarlandkreis Fürstenfeldbruck auch noch einigermaßen leben können. Doch diese Erwartungen gingen nicht in Erfüllung. Vielmehr setzte sich die zweite Mannschaft der SpVgg Unterhaching mit 2:1-Toren durch. Und dieses Resultat wird den Leistungen durchaus gerecht.

Die Oberbayern verfügten über ein ebenso interessantes wie starkes Team. Genau zwei Kicker waren älter als 20 Jahre, sieben waren als 18-Jährige soeben der Jugend entwachsen. Diese Schar an Talenten taucht jetzt bereits teilweise im Kader der „Ersten“ auf, die der 3. Bundesliga angehört. Eine spielstarke, ungemein schnelle Truppe, die aktuell von Erfolg zu Erfolg marschiert. Im Gegenzug zu den Aindlinger Fußballern, die jetzt bereits zum dritten Mal in Folge komplett leer ausgingen und sorgenvolle Blicke auf das untere Drittel der Landesliga-Tabelle werfen müssen. Im TSV-Team findet sich keine Führungspersönlichkeit, die den Ton in überzeugender Weise auf Dauer angeben könnte. In diese Rolle könnte vielleicht mal Jonas Müller, aktuell noch gesperrt, oder Markus Lohner schlüpfen. Derzeit aber sind sie noch zu unerfahren für solche Aufgaben.

