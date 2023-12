Theaterstück dreht sich um den "Bodschamperlspuk"

Der Burschenverein Gebenhofen-Anwalting probt fleißig. Premiere ist kurz vor Weihnachten. Auch ein guter Geist spielt eine Rolle.

Seit Wochen wird in Gebenhofen unter der Regie von Michaela Strobl-Christl und Matthias Steinherr für das diesjährige Theaterstück des Katholischen Burschenvereins Gebenhofen-Anwalting geprobt. Gespielt wird das Stück „Bodschamperlspuk“ von Ralph Wallner. Kurz vor Weihnachten ist Premiere.

Zum Inhalt: Im maroden Dusterhof, der schon seit Jahrzehnten leer steht, soll es spuken. Trotzdem nehmen die zwei schlitzohrigen Taschendiebe, Langfinger-Jockl (Markus Menzinger) und sein Sohn, Abstauber-Bartl (Michael Brandmeier), den Hof als Übernachtungslager in Anspruch.

Zur gleichen Zeit planen die Freundinnen Mina (Maria Zeitlmeir) und Giggi (Franziska Bachmeir) eine Wunschzettel-Geisterbeschwörung in der dortigen Wohnstube machen. Das verfallene Anwesen interessiert plötzlich auch noch andere Dorfbewohner. Der reiche Braumeister Malz-Beppo (Johannes Rappolder) und die resolute Sonnhoferin (Melanie Sturm) verfolgen wirtschaftliche Pläne mit dem Hof.

Auf der Bühne in Gebenhofen holt manchen die Vergangenheit ein

Und auch die gebildete Dorflehrerin Adelheid Amsel (Anna-Maria Sturm) und der sympathische Brauknecht Tschacko (Sebastian Stegmair) fühlen sich am Dusterhof unbeobachtet.

Die Vergangenheit holt hier aber plötzlich manchen wieder ein. Ob der gute Geist vom Dusterhof hier etwas nachhelfen kann und was ein Bodschamperl (Nachttopf) damit zu tun hat, erfährt, wer die Theateraufführung im Lechnersaal Gebenhofen besucht.

Premiere wird am Samstag, 23. Dezember, gefeiert. Die Aufführungen finden um 14 Uhr (Kinder- und Seniorenvorstellung) und um 20 Uhr statt. Die weiteren Aufführungen sind an den beiden Weihnachtsfeiertagen, 25. und 26. Dezember, sowie am Freitag, 29. Dezember. Gespielt wird um 20 Uhr. Einlass ist eine Stunde vor Beginn. Karten gibt es nur an der Abendkasse. Platzreservierungen sind nicht möglich. (AZ)