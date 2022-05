Was führt der Ortsschilder-Dieb in Aichach-Friedberg im Schilde?

Welchen Sinn hat es, Ortsschilder zu stehlen - in Aichach oder anderswo? Wir haben uns dazu ein paar, nicht ganz ernst gemeinte, Gedanken gemacht.

Da wir an das Gute im Menschen glauben, hat es bestimmt einen tieferen Sinn, Ortsschilder zu stehlen. Stellen wir uns vor, der Dieb will mit seiner Aktion den Horizont der Menschen erweitern. Er will, dass beispielsweise die Bewohner des Aichacher Stadtteils Sulzbach ihr Ortsschild nicht als undurchdringbare Grenze sehen, sondern als offenes Tor zur Welt, das bis nach München und noch viel weiter führt. Die ganze Welt wird zu einem friedlichen Dorf und kein Schild kann die Bewohner mehr voneinander trennen.

Doch das abmontierte Ortsschild ermöglicht nicht nur ein leichteres Hinaus, sondern auch ein schnelleres Hinein. Wer gerüchteweise schon mal von einem Eigenleben gewisser Aichacher Stadtteile gehört hat, traut sich da vermutlich gar nicht hin. Fehlt das Ortsschild, ist diese Grenze schnell überwunden. Dann stellt sich ruckzuck heraus, dass hier niemand zum Fürchten ist.

Fehlendes Ortsschild löst Fragen aus

Noch lehrreicher ist es, gestohlene Ortsschilder an andere Orte zu bringen und dort aufzustellen. Das sorgt vielleicht im ersten Moment für Verwirrung, aber dann setzt ein wertvoller Selbstfindungsprozess ein. Die Menschen stellen sich womöglich plötzlich Fragen wie: Wo bin ich? Wer bin ich? Und wo gehöre ich hin?

Dass im Aichacher Stadtteil Klingen gleich an vier Ortseingängen Tafeln verschwunden sind, kommt sicher nicht von ungefähr. Denn bestimmt bedeutet das Wort "Klingen" in einer fernen, vielleicht asiatischen Sprache etwas so Schönes wie "duftende Blume" oder "funkelnder Stern". Frei nach dem Beispiel des Kissinger Ortsschildes, unter dem sich Liebende küssen, dürfte daher auch das Klingener Ortsschild für Entzücken in der ganzen Welt sorgen.

Trotz allem: Diebstahl ist kein Spaß. Die Schilder müssen zurückgegeben werden. Wir leben schließlich nicht in einer Welt der Schildbürger.

Lesen Sie dazu auch