Zweimal Totalschaden: Autofahrerin übersieht Gegenverkehr bei Hausen

Zwei Autos mit Totalschaden sind das Ergebnis eines Unfalls gewesen, der am Freitagvormittag nahe dem Aindlinger Ortsteil Hausen geschah. Ein 30-jährige Autofahrerin war gegen 10.20 Uhr von Hausen in Richtung Arnhofen unterwegs und wollte nach links in Richtung Stotzard (Aindling) abbiegen.

Unfall im Aindlinger Ortsteil Hausen: Gesamtschaden von 45.000 Euro

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, übersah sie dabei eine 43-jährige Autofahrerin, die entgegenkam. Beide Wagen stießen zusammen. Die Polizei bezifferte den Gesamtschaden mit 45.000 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. (nsi)